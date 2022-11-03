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Путин: в России память о Великой Отечественной войне, о героизме отцов и дедов священна

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Российский президент Владимир Путин отметил, что в России память о Великой Отечественной войне, о героизме отцов и дедов священна.
Путин: в России память о Великой Отечественной войне, о героизме отцов и дедов священна
  • kremlin.ru

Об этом говорится в поздравлении участникам и гостям торжественной церемонии открытия мемориала Воину-освободителю в Кемерове.

«В России память о Великой Отечественной войне, о героизме наших отцов и дедов священна. И, конечно, мы чтим беспримерную стойкость и силу духа бойцов сибирских дивизий. Помним о том, что сюда, на Восток, были эвакуированы крупные стратегические предприятия и заводы, о шахтёрах и сталеварах, всех тружениках тыла, каждый из которых внёс свой личный вклад в Победу», — отмечается в телеграмме.

Ранее сообщалось, что в Кемерове 3 ноября торжественно открывается монументальная композиция, прообразом которой стала легендарная скульптура Воина-освободителя в берлинском Трептов-парке.

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