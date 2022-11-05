Глава СК России поручил возбудить дело по факту сноса монумента «Родина-мать» в Николаеве

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту сноса монумента «Родина-мать» в Николаеве.

3 ноября украинские СМИ сообщили, что в Николаеве взорвали обелиск «Родина-мать».

«Главным следственным управлением СК России по поручению председателя СК России будет возбуждено и расследовано по данному факту уголовное дело», — говорится в сообщении в Telegram.

Ранее в российском МИД сообщили, что Москва продолжит поднимать проблему сноса памятников советским воинам-освободителям в странах Европы в международных организациях.