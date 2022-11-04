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Рогов заявил об очередной ротации миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС

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Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил об очередной ротации миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС.
Рогов заявил об очередной ротации миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС
  • © AP Photo

Как сообщает РИА Новости, об этом Рогов написал в своём Telegram.

«На дежурство заступили четыре эксперта из Австралии, Ливана, Словакии и Франции. Их сопровождают пять сотрудников департамента безопасности и поддержки ООН из Ливана, Молдавии и Таджикистана. Их основная задача — содействие миссии в передвижении», — сообщил Рогов в своём Telegram-канале.

По данным агентства, это уже третья миссия МАГАТЭ на атомной станции.

Ранее в МАГАТЭ заявили об отправке на Запорожскую атомную электростанцию новой группы из четырёх экспертов.

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