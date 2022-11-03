МАГАТЭ провело вторую ротацию экспертов агентства, которые находятся на Запорожской АЭС

МАГАТЭ направило на Запорожскую атомную электростанцию новую группу из четырёх экспертов, которые заменят четырёх сотрудников агентства, находящихся на АЭС последние недели.

Об этом сообщил генеральный директор агентства Рафаэль Мариано. Это уже вторая ротация экспертов МАГАТЭ по ядерной безопасности, которые находятся на ЗАЭС. Ранее советник гендиректора «Росэнергоатома» Ренат Карчаа сообщил, что сотрудники МАГАТЭ продолжают мониторить состояние ядерной безопасности на Запорожской АЭС. 5 октября президент Владимир Путин поручил передать Запорожскую АЭС под управление Российской Федерации.