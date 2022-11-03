Глава Минэкономразвития заявил о необходимости усилить роль государства в сфере инвестиций
- РИА Новости
К ним относятся снижение спроса на инвестиции в экспортных секторах, сокращение у предприятий собственных средств, а также повышение общей неопределённости в экономике.
«Ответом на эти вызовы должно стать усиление роли государства как «инвестора последней инстанции», — приводит Интерфакс слова Решетникова на совещании президента Владимира Путина с членами правительства.
Ранее министр экономического развития рассказал, что процесс адаптации российской экономики к новым условиям проходит быстрее ожидаемого.