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Глава Минэкономразвития заявил о необходимости усилить роль государства в сфере инвестиций

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Россия столкнулась в инвестиционной сфере с рядом вызовов, поэтому необходимо усилить роль государства как «инвестора последней инстанции». Об этом заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников.
Глава Минэкономразвития заявил о необходимости усилить роль государства в сфере инвестиций
  • РИА Новости

К ним относятся снижение спроса на инвестиции в экспортных секторах, сокращение у предприятий собственных средств, а также повышение общей неопределённости в экономике.

«Ответом на эти вызовы должно стать усиление роли государства как «инвестора последней инстанции», — приводит Интерфакс слова Решетникова на совещании президента Владимира Путина с членами правительства.

Ранее министр экономического развития рассказал, что процесс адаптации российской экономики к новым условиям проходит быстрее ожидаемого.

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