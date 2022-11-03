В Москве вручили городские и государственные награды выдающимся жителям

Мэр Москвы Сергей Собянин вручил городские и государственные награды выдающимся жителям.

Об этом сообщает сайт «Москва 24».

Как заявил Собянин, город продолжает развиваться и в самые трудные времена. Он также отметил личную заслугу награждённых в развитии экономики и процветания столицы.

Среди вручённых госнаград — орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени, орден Пирогова, орден Дружбы, медали Луки Крымского, почётные грамоты и благодарности президента России.

Ряд горожан получили звания народных и заслуженных архитекторов, врачей, учителей.

Также были вручены знаки отличия «За заслуги перед Москвой», «Заслуженный учитель города Москвы» и правительственные грамоты.

Ранее сообщалось, что в Москве наградили победителей премии города в области архитектуры и градостроительства.