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В Москве вручили городские и государственные награды выдающимся жителям

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Мэр Москвы Сергей Собянин вручил городские и государственные награды выдающимся жителям.
В Москве вручили городские и государственные награды выдающимся жителям
  • © mos.ru

Об этом сообщает сайт «Москва 24».

Как заявил Собянин, город продолжает развиваться и в самые трудные времена. Он также отметил личную заслугу награждённых в развитии экономики и процветания столицы.

Среди вручённых госнаград — орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени, орден Пирогова, орден Дружбы, медали Луки Крымского, почётные грамоты и благодарности президента России.

Ряд горожан получили звания народных и заслуженных архитекторов, врачей, учителей.

Также были вручены знаки отличия «За заслуги перед Москвой», «Заслуженный учитель города Москвы» и правительственные грамоты.

Ранее сообщалось, что в Москве наградили победителей премии города в области архитектуры и градостроительства.

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