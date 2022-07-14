Собянин вручил премии в области архитектуры и градостроительства

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Мэр Москвы Сергей Собянин наградил победителей премии города в области архитектуры и градостроительства.
Собянин вручил премии в области архитектуры и градостроительства
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Утро.ру».

Лауреатами премии стали девять архитекторов, которым принадлежит авторство пяти проектов капитального строительства в Москве.

Собянин выразил участникам благодарность от всех жителей столицы за работу и вклад в развитие города. По его словам, на объекты, в которые вложена душа, смотреть можно только с удовольствием и радостью в сердце.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области начался приём заявок на губернаторские премии молодым учёным.

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