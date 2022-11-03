Узнать больше

В Иркутской области зафиксировали 125 случаев COVID-19 за сутки

Короткая ссылка
В Иркутской области зафиксировали 125 случаев COVID-19 за последние сутки.
В Иркутской области зафиксировали 125 случаев COVID-19 за сутки
  • Gettyimages.ru
  • © Westend61

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на пресс-службу регионального Роспотребнадзора.

С начала пандемии в регионе заболели 350 464 жителя, вылечились 344 836.

Также стало известно, что в Астраханской области выявили три случая коронавируса за минувшие 24 часа, передаёт mk.ru. Общее число заболевших в регионе достигло 131 945. Вылечились 128 719 человек.

Ранее врач-педиатр Андрей Продеус призвал людей со сниженным иммунитетом пройти ревакцинацию.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить