В Иркутской области зафиксировали 125 случаев COVID-19 за сутки

В Иркутской области зафиксировали 125 случаев COVID-19 за последние сутки.

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на пресс-службу регионального Роспотребнадзора.

С начала пандемии в регионе заболели 350 464 жителя, вылечились 344 836.

Также стало известно, что в Астраханской области выявили три случая коронавируса за минувшие 24 часа, передаёт mk.ru. Общее число заболевших в регионе достигло 131 945. Вылечились 128 719 человек.

Ранее врач-педиатр Андрей Продеус призвал людей со сниженным иммунитетом пройти ревакцинацию.