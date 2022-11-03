В Оренбургской области подтвердили 22 случая COVID-19 за сутки

В Оренбургской области подтвердили 22 случая COVID-19 за последние сутки.

Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на федеральный оперативный штаб.

С начала пандемии в регионе заболели 239 777 человек. Вылечились 235 046 жителей, в том числе 63 — за минувшие 24 часа.

Также стало известно, что в Ростовской области отменили обязательную вакцинацию от коронавируса для отдельных групп граждан, передаёт rostovgazeta.ru. Соответствующее постановление опубликовано на сайте регионального правительства. Также отменён карантин в соцучреждениях.

Ранее врач-педиатр Андрей Продеус призвал людей со сниженным иммунитетом пройти ревакцинацию.