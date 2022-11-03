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Голикова заявила о снижении числа безработных в России до 571,8 тысячи 

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Российский вице-премьер Татьяна Голикова заявила о снижении числа безработных в России до 571,8 тыс.
Голикова заявила о снижении числа безработных в России до 571,8 тысячи 
  • globallookpress.com
  • © Russian Government

Она отметила, что правительство держит на постоянном контроле ситуацию на рынке труда. 

По словам Голиковой, уровень зарегистрированной безработицы по-прежнему составляет 0,8%.

«В центрах занятости зарегистрировано 571,8 тыс. безработных граждан — на 7,5 тыс. меньше, чем неделей ранее», — цитирует её ТАСС.

В сентябре Минтруд предложил максимальное пособие по безработице в 2023 году суммой 12 792 рубля.

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