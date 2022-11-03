В Кемеровской области появится новая особая экономическая зона
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Об этом сообщает ОТР.
Пять предприятий уже заявили о планах инвестировать около 93 млрд рублей. Будет создано свыше 1000 рабочих мест.
Резиденты намерены, в частности, наладить производство минеральных удобрений, медицинской мебели, продуктов питания.
Также стало известно, что в Самарской области с начала 2022 года реализовали 14 инвестиционных проектов, ещё 16 реализуют до конца года, передаёт volga.news.
Всего в регионе реализуют более 200 инвестпроектов на общую сумму около 1,4 трлн рублей.
Ранее сообщалось, что в ОЭЗ Подмосковья зарегистрировались более 200 резидентов.