В Кемеровской области появится новая особая экономическая зона

В Кемеровской области создадут новую особую экономическую зону «Кузбасс».

Об этом сообщает ОТР.

Пять предприятий уже заявили о планах инвестировать около 93 млрд рублей. Будет создано свыше 1000 рабочих мест.

Резиденты намерены, в частности, наладить производство минеральных удобрений, медицинской мебели, продуктов питания.

Также стало известно, что в Самарской области с начала 2022 года реализовали 14 инвестиционных проектов, ещё 16 реализуют до конца года, передаёт volga.news.

Всего в регионе реализуют более 200 инвестпроектов на общую сумму около 1,4 трлн рублей.

Ранее сообщалось, что в ОЭЗ Подмосковья зарегистрировались более 200 резидентов.