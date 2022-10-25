В ОЭЗ Подмосковья зарегистрировались более 200 резидентов

В особых экономических зонах России зарегистрировали тысячного резидента. Всего таких площадок 45. Более 20% от общего числа резидентов работают в Московской области.

Об этом сообщает телеканал «360».

«Интерес к размещению в подмосковных ОЭЗ среди инвесторов остаётся стабильно высоким, поэтому мы ожидаем дальнейшего увеличения показателей работы наших площадок», — заявила глава регионального Мининвеста Екатерина Зиновьева.

Резидентами ОЭЗ в Подмосковье стали 214 компаний. В проекты инвестировали более 113 млрд рублей. Создано свыше 7,5 тыс. рабочих мест.

Ранее НСН сообщала, что в Москве три предприятия со статусом промышленного комплекса и три технопарка получили льготы по аренде с начала 2022 года, что позволит компаниям ежегодно экономить 19 млн рублей.