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В ОЭЗ Подмосковья зарегистрировались более 200 резидентов

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В особых экономических зонах России зарегистрировали тысячного резидента. Всего таких площадок 45. Более 20% от общего числа резидентов работают в Московской области.
В ОЭЗ Подмосковья зарегистрировались более 200 резидентов
  • Gettyimages.ru
  • © RUNSTUDIO

Об этом сообщает телеканал «360».

«Интерес к размещению в подмосковных ОЭЗ среди инвесторов остаётся стабильно высоким, поэтому мы ожидаем дальнейшего увеличения показателей работы наших площадок», — заявила глава регионального Мининвеста Екатерина Зиновьева.

Резидентами ОЭЗ в Подмосковье стали 214 компаний. В проекты инвестировали более 113 млрд рублей. Создано свыше 7,5 тыс. рабочих мест.

Ранее НСН сообщала, что в Москве три предприятия со статусом промышленного комплекса и три технопарка получили льготы по аренде с начала 2022 года, что позволит компаниям ежегодно экономить 19 млн рублей.

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