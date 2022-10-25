В ОЭЗ Подмосковья зарегистрировались более 200 резидентов
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Об этом сообщает телеканал «360».
«Интерес к размещению в подмосковных ОЭЗ среди инвесторов остаётся стабильно высоким, поэтому мы ожидаем дальнейшего увеличения показателей работы наших площадок», — заявила глава регионального Мининвеста Екатерина Зиновьева.
Резидентами ОЭЗ в Подмосковье стали 214 компаний. В проекты инвестировали более 113 млрд рублей. Создано свыше 7,5 тыс. рабочих мест.
Ранее НСН сообщала, что в Москве три предприятия со статусом промышленного комплекса и три технопарка получили льготы по аренде с начала 2022 года, что позволит компаниям ежегодно экономить 19 млн рублей.