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Суд арестовал устроившего ДТП с такси в Москве водителя грузовика

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Таганский суд Москвы постановил отправить в СИЗО водителя грузовика, устроившего аварию с двумя жертвами на улице 1905 года в столице, заявили в прокуратуре.

«С учётом позиции прокуратуры Центрального административного округа суд избрал в отношении 27-летнего мужчины меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 2 января 2023 года», — говорится в Telegram-канале ведомства.

РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах передаёт, что водитель грузовика — 27-летний житель Белоруссии Вячеслав Пивовар. По информации другого источника агентства, за грузовиком числятся 100 штрафов за различные нарушения. На данный момент они оплачены.

2 ноября в Москве на улице 1905 года водитель и пассажир такси погибли в ДТП с участием грузовика и автобуса.

В правоохранительных органах заявили, что у грузового автомобиля могли отказать тормоза.

Позже прокуратура Москвы сообщила о задержании водителя грузовика, раздавившего такси.

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