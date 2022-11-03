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В Москве благоустроят участок бывшей промзоны «Красный строитель» в ЮАО

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Заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил о подписании властями постановления о комплексном благоустройстве участка бывшей промзоны «Красный строитель» площадью около 35 га в районе Чертаново Южное (ЮАО).
В Москве благоустроят участок бывшей промзоны «Красный строитель» в ЮАО

Об этом информирует НСН.

Участок расположен между Варшавским шоссе и железнодорожной веткой МЦД-2 и ограничен МКАД с южной стороны.

В процессе реорганизации на территории «Красного строителя» будут построены объекты общественно-делового назначения. Благодаря этому появятся 4,6 тыс. новых рабочих мест, уточнил вице-мэр.

Наряду с этим kp.ru сообщает о завершении ремонта четырёх набережных в центре столицы.

«Сезонные работы по расшивке швов гранитной облицовки проведены на четырёх набережных — Котельнической, Гончарной, Берсеневской и Крымской. В общей сложности отремонтировали более 60 тыс. пог. м швов», — рассказал заместитель мэра Пётр Бирюков.

Ранее сообщалось, что на благоустройство более 100 общественных территорий в Ленинградской области в 2023 году выделят 1 млрд 196 млн рублей.

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