В Москве благоустроят участок бывшей промзоны «Красный строитель» в ЮАО
Об этом информирует НСН.
Участок расположен между Варшавским шоссе и железнодорожной веткой МЦД-2 и ограничен МКАД с южной стороны.
В процессе реорганизации на территории «Красного строителя» будут построены объекты общественно-делового назначения. Благодаря этому появятся 4,6 тыс. новых рабочих мест, уточнил вице-мэр.
Наряду с этим kp.ru сообщает о завершении ремонта четырёх набережных в центре столицы.
«Сезонные работы по расшивке швов гранитной облицовки проведены на четырёх набережных — Котельнической, Гончарной, Берсеневской и Крымской. В общей сложности отремонтировали более 60 тыс. пог. м швов», — рассказал заместитель мэра Пётр Бирюков.
Ранее сообщалось, что на благоустройство более 100 общественных территорий в Ленинградской области в 2023 году выделят 1 млрд 196 млн рублей.