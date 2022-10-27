В Ленобласти благоустроят более 100 общественных пространств в 2023 году
- globallookpress.com
- © Komsomolskaya Pravda
Об этом пишет агентство «Невские новости».
Соответствующее постановление о распределении средств по госпрограмме «Формирование городской среды и обеспечение качественным жильём граждан на территории Ленинградской области» подписал губернатор Александр Дрозденко.
«Всего в перечне 106 общественных территорий в 105 муниципальных образованиях», — говорится в сообщении на сайте администрации региона.
Ранее НСН передавала, что в рамках работ по реабилитации лесопарка «Кусково» завершено устройство стилизованных детских площадок.