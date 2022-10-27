В Ленобласти благоустроят более 100 общественных пространств в 2023 году

На благоустройство более 100 общественных территорий в Ленинградской области в 2023 году выделят 1 млрд 196 млн рублей, причём 802 млн из них — средства из регионального бюджета.

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Об этом пишет агентство «Невские новости». Соответствующее постановление о распределении средств по госпрограмме «Формирование городской среды и обеспечение качественным жильём граждан на территории Ленинградской области» подписал губернатор Александр Дрозденко. «Всего в перечне 106 общественных территорий в 105 муниципальных образованиях», — говорится в сообщении на сайте администрации региона. Ранее НСН передавала, что в рамках работ по реабилитации лесопарка «Кусково» завершено устройство стилизованных детских площадок.