Узнать больше

В Ленобласти благоустроят более 100 общественных пространств в 2023 году

Короткая ссылка
На благоустройство более 100 общественных территорий в Ленинградской области в 2023 году выделят 1 млрд 196 млн рублей, причём 802 млн из них — средства из регионального бюджета.
В Ленобласти благоустроят более 100 общественных пространств в 2023 году
  • globallookpress.com
  • © Komsomolskaya Pravda

Об этом пишет агентство «Невские новости».

Соответствующее постановление о распределении средств по госпрограмме «Формирование городской среды и обеспечение качественным жильём граждан на территории Ленинградской области» подписал губернатор Александр Дрозденко.

«Всего в перечне 106 общественных территорий в 105 муниципальных образованиях», — говорится в сообщении на сайте администрации региона.

Ранее НСН передавала, что в рамках работ по реабилитации лесопарка «Кусково» завершено устройство стилизованных детских площадок.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить