В РСТ заявили, что доля поездок по России превысила 80% в продажах новогодних туров
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«Туры на Новый год сегодня очень активно бронируют и покупают. Более 80% туров продаются по внутренним направлениям. Прежде всего — в Петербург, Карелию, Москву, Подмосковье. А также на черноморское побережье — особенно в Сочи, где одновременно доступен как рекреационный, так и горнолыжный отдых», — отметил он в интервью «Известиям».
По его словам, доля горнолыжных туров на Новый год в настоящее время составляет 30%.
Ранее представитель пресс-службы Aviasales Светлана Лихачёва в беседе с НСН назвала самые популярные направления среди самостоятельных туристов на Новый год.