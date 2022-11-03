Депутат Гурулёв предложил создать Министерство информации и пропаганды

Депутат Госдумы от Забайкальского края Андрей Гурулёв высказал идею создания Министерства информации и пропаганды.

«Я бы вообще создал, честно говоря, Министерство информации и пропаганды. Отдельное министерство в рамках правительства Российской Федерации, на которое бы замкнул всё — от информационного противоборства вплоть до фейкомёта. Надо работать теми же средствами, какими они работают с нами. Здесь чего стесняться-то?» — приводит РИА Новости его слова.

Ранее первый замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко заявил, что Россия обязательно выиграет текущую информационную, психологическую и экономическую войну.