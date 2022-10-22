Узнать больше

Кириенко: Россия обязательно выиграет информационную и психологическую войну

Короткая ссылка
Россия обязательно выиграет текущую информационную, психологическую и экономическую войну, заявил первый замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко.
Кириенко: Россия обязательно выиграет информационную и психологическую войну
  • РИА Новости
  • © Алексей Майшев

«Мы обязательно выиграем и эту войну — и горячую, и экономическую, и вот ту самую психологическую, информационную войну, которая ведётся против нас», — приводит РИА Новости слова Кириенко на Форуме классных руководителей.

Он отметил, что Россия всегда выигрывала войну, если она становилась народной.

Также Кириенко заявил, что объединённые страны НАТО ведут неприкрытую войну против России, чтобы ликвидировать её как свободное и суверенное государство.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить