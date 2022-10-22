Кириенко: Россия обязательно выиграет информационную и психологическую войну

Россия обязательно выиграет текущую информационную, психологическую и экономическую войну, заявил первый замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко.

«Мы обязательно выиграем и эту войну — и горячую, и экономическую, и вот ту самую психологическую, информационную войну, которая ведётся против нас», — приводит РИА Новости слова Кириенко на Форуме классных руководителей.

Он отметил, что Россия всегда выигрывала войну, если она становилась народной.

Также Кириенко заявил, что объединённые страны НАТО ведут неприкрытую войну против России, чтобы ликвидировать её как свободное и суверенное государство.