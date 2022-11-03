В парламенте Крыма заявили, что к приезду Зеленского готово специальное помещение

Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что к приезду президента Украины Владимира Зеленского приготовлено специальное помещение.

«Зеленский засобирался в Крым. С нетерпением ждëм его приезда. Специальное помещение и трёхразовое питание обеспечим. Вот с видом на море не получится», — сказал Константинов РИА Новости.

Ранее Зеленский заявил, что «после победы» хотел бы приехать в Крым и увидеть море.

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что Зеленский сможет увидеть Крым только из окна автомобиля для перевозки военных преступников.