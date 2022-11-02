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В Тверской области выявили 25 случаев коронавируса за сутки

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В Тверской области выявили 25 случаев коронавируса за последние сутки.
В Тверской области выявили 25 случаев коронавируса за сутки
  • РИА Новости

Об этом сообщает mk.ru.

Госпитализированы десять жителей, выздоровели 35.

Общее число заболевших в регионе достигло 178 539. Вылечились 174 636 человек.

Тем временем в Самарской области продолжается вакцинация от гриппа и COVID-19, передаёт volga.news.

Более миллиона жителей региона сделали прививку от гриппа. Повторную вакцинацию от коронавируса прошли свыше 734 тыс. человек.

Ранее врач-педиатр Андрей Продеус призвал людей со сниженным иммунитетом пройти ревакцинацию.

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