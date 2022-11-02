В Пермском крае зафиксировали 215 случаев COVID-19 за сутки
- РИА Новости
Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на региональный Роспотребнадзор.
Больше всего заболевших — в Перми, Чайковском и Лысьвенском округах.
С начала пандемии в регионе заболели 444 447 жителей.
Тем временем в Нижегородской области медики «Поездов здоровья» осмотрели почти 35 тыс. человек с апреля 2022 года, передаёт ИА «Время Н» со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства региона.
Специалисты провели около 69 тыс. консультаций. На дополнительное обследование направлены 23,5 тыс. жителей, на госпитализацию — 1,7 тыс.
Ранее врач-педиатр Андрей Продеус призвал людей со сниженным иммунитетом пройти ревакцинацию.