В Пермском крае зафиксировали 215 случаев COVID-19 за сутки

В Пермском крае зафиксировали 215 случаев заболевания COVID-19 за последние сутки.

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на региональный Роспотребнадзор.

Больше всего заболевших — в Перми, Чайковском и Лысьвенском округах.

С начала пандемии в регионе заболели 444 447 жителей.

Тем временем в Нижегородской области медики «Поездов здоровья» осмотрели почти 35 тыс. человек с апреля 2022 года, передаёт ИА «Время Н» со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства региона.

Специалисты провели около 69 тыс. консультаций. На дополнительное обследование направлены 23,5 тыс. жителей, на госпитализацию — 1,7 тыс.

Ранее врач-педиатр Андрей Продеус призвал людей со сниженным иммунитетом пройти ревакцинацию.