В Оренбургской области зарегистрировали 26 случаев COVID-19 за сутки

В Оренбургской области зарегистрировали 26 случаев COVID-19 за последние сутки.

Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на федеральный оперативный штаб.

С начала пандемии в регионе заболели 239 755 человек. Выздоровели 234 983 жителя, в том числе 56 — за минувшие 24 часа.

Тем временем в торговых центрах Ижевска продолжают работать пункты вакцинации, передаёт udm-info.ru со ссылкой на главу города Олега Бекмеметьева. Выездные бригады делают прививки от гриппа и коронавируса.

Ранее врач-педиатр Андрей Продеус призвал людей со сниженным иммунитетом пройти ревакцинацию.