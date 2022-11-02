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Семь городов попали в финал конкурса «Молодёжная столица России» 2023 года

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Семь городов стали финалистами конкурса «Молодёжная столица России» 2023 года.
Семь городов попали в финал конкурса «Молодёжная столица России» 2023 года
  • РИА Новости

Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Федеральное агентство по делам молодёжи (Росмолодёжь).

В заключительный этап попали Владивосток, Калининград, Красноярск, Нижний Новгород, Новый Уренгой, Мурманск и Тула.

«Статус молодёжной столицы России позволит городу-победителю не только стать образцом для подражания в 2023 году, но и обратить внимание россиян на инновационные подходы в реализации проектов молодёжной политики», — заявила руководитель Росмолодёжи Ксения Разуваева.

Народное голосование будет проходить с 23 ноября по 10 декабря.

Ранее сообщалось, что вузы запускают новые образовательные программы, разработанные участниками трека «Наука» конкурса «Лидеры России».

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