Вузы запускают образовательные программы, разработанные «Лидерами России»

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Вузы запускают новые образовательные программы, разработанные участниками трека «Наука» конкурса «Лидеры России».
Вузы запускают образовательные программы, разработанные «Лидерами России»
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Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на пресс-службу АНО «Россия — страна возможностей».

Доктор медицинских наук Вадим Покровский, заведующий кафедрой биохимии имени Берёзова РУДН, который является победителем четвёртого сезона, рассказал, что в 2022 году Медицинский институт РУДН объявил набор на новую магистерскую программу «Создание и разработка лекарственных препаратов».

Новосибирский государственный университет во второй раз выпускает магистрантов, подготовленных по программе «Химическое материаловедение». Её инициатором стал старший научный сотрудник лаборатории №6 Института химии твёрдого тела и механохимии СО РАН кандидат химических наук Денис Рычков. Он победил в четвёртом сезоне «Лидеров России».

Кроме того, в 2022 году Балтийский федеральный университет имени Канта объявил пятый набор на международную магистерскую программу «Функциональные наноматериалы и современные технологии». Инициатором программы выступила директор научно-образовательного центра «Умные материалы и биомедицинские приложения» БФУ имени Канта кандидат физико-математических наук Валерия Родионова — финалистка четвёртого сезона.

Ранее, как сообщало ФБА «Экономика сегодня», госкорпорация «Ростех» запустила первый чемпионат рабочих и инженерных профессий «Время первых».

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