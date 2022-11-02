Беглов заявил о завершении частичной мобилизации в Санкт-Петербурге
- РИА Новости
«В соответствии с указаниями Генерального штаба военкоматами прекращены все мероприятия, связанные с призывом на военную службу граждан, пребывающих в запасе», — написал Беглов в своём Telegram-канале.
Он отметил, что подготовка и вручение повесток также прекращены.
Он выразил благодарность всем, кто был призван в рамках частичной мобилизации.
Также в Камчатском крае в полном объёме выполнено мобилизационное задание.
Об этом же 28 октября сообщили в Брянской области.
В Саратовской области тоже завершается частичная мобилизация.