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Беглов заявил о завершении частичной мобилизации в Санкт-Петербурге

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Все мероприятия, связанные с частичной мобилизацией, в Санкт-Петербурге завершены, заявил губернатор города Александр Беглов.
Беглов заявил о завершении частичной мобилизации в Санкт-Петербурге
  • РИА Новости

«В соответствии с указаниями Генерального штаба военкоматами прекращены все мероприятия, связанные с призывом на военную службу граждан, пребывающих в запасе», — написал Беглов в своём Telegram-канале.

Он отметил, что подготовка и вручение повесток также прекращены.

Он выразил благодарность всем, кто был призван в рамках частичной мобилизации.

Также в Камчатском крае в полном объёме выполнено мобилизационное задание.

Об этом же 28 октября сообщили в Брянской области.

В Саратовской области тоже завершается частичная мобилизация.

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