Президент России Владимир Путин назвал поддержку военнослужащих святой обязанностью всех уровней власти.

Об этом президент сказал в ходе встречи с севастопольским губернатором Михаилом Развожаевым.

«Это святая обязанность. Поддержка этих людей — это святая обязанность всех уровней власти: и федерального, и регионального, и муниципального», — цитирует Путина РИА Новости.

Путин отметил, что необходимо подумать о каждом из российских военнослужащих, в том числе о мобилизованных, и оказать прямую адресную поддержку им самим и их близким, их семьям.

Ранее Путин заявил, что забота о семьях мобилизованных не должна превращаться в рутину.