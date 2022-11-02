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Путин назвал поддержку военнослужащих святой обязанностью всех уровней власти 

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Президент России Владимир Путин назвал поддержку военнослужащих святой обязанностью всех уровней власти.
Путин назвал поддержку военнослужащих святой обязанностью всех уровней власти 
  • РИА Новости

Об этом президент сказал в ходе встречи с севастопольским губернатором Михаилом Развожаевым.

«Это святая обязанность. Поддержка этих людей — это святая обязанность всех уровней власти: и федерального, и регионального, и муниципального», — цитирует Путина РИА Новости.

Путин отметил, что необходимо подумать о каждом из российских военнослужащих, в том числе о мобилизованных, и оказать прямую адресную поддержку им самим и их близким, их семьям.

Ранее Путин заявил, что забота о семьях мобилизованных не должна превращаться в рутину.

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