В Приморье построят экопромышленный парк для переработки отходов

В Приморском крае построят экопромышленный парк для переработки отходов.

Об этом сообщает ИА PrimaMedia.

Федеральное правительство выделило 9,4 млрд рублей на создание экопромпарков в регионах к 2024 году, один из них появится в Приморье.

«Это будут капитальные вложения в строительство объектов инфраструктуры, включающие электроснабжение, дороги, водоотведение, газоснабжение, а также научно-технического центра», — приводит слова гендиректора Российского экологического оператора Дениса Буцаева пресс-служба компании.

Также стало известно, что развитием участка бывшей промзоны «Кунцево» в Москве будет заниматься городской оператор «Комплексное развитие территорий», передаёт НСН со ссылкой на заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

«Планируемый объём инвестиций в проект оценивается в 23,3 млрд рублей, а бюджетный эффект для города — в 1,6 млрд рублей», — отметил он.

Ранее сообщалось, что в Москве создадут не менее 20 технопарков по программе комплексного развития территорий.