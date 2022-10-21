В Москве создадут не менее 20 технопарков по программе комплексного развития территорий

Заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил о планах создать в столице не менее 20 технопарков.

Их разместят на участках бывших промзон по программе комплексного развития территорий (КРТ), пишет kp.ru.

«Они будут созданы на базе промышленных предприятий и научных организаций, а также в рамках реализации инвестиционных проектов. В технопарках разместятся современные инновационные производства с офисами и складами», — уточнил вице-мэр.

Для реализации этих проектов выделено более 95 га земли в семи округах города. Благодаря созданию технопарков в столице дополнительно появятся более 25 тыс. рабочих мест.

Ранее НСН сообщала, что на месте бывшей промзоны «Вагоноремонт» в районе Восточное Дегунино в Москве создадут новые кварталы с жильём и деловыми пространствами.