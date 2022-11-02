Губернатор Севастополя предложил создать в городе базу по разработке морских дронов
- РИА Новости
«Вместе с Агентством стратегических инициатив рассматривали, что Севастополь может сделать компетенции по разработке морских дронов — беспилотных аппаратов», — цитирует его РИА Новости.
По его словам, большие компетенции в этом вопросе есть с советских времен, в частности у Приборостроительного морского завода города. Он предложил использовать для разработки и производства надводных и подводных аппаратов площадки Севморзавода и Севастопольского госуниверситета.
Ранее в концерне «Калашников» сообщили, что поставляют в армию разведывательные и ударные дроны.