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Губернатор Севастополя предложил создать в городе базу по разработке морских дронов

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Губернатор Севастополя Михаил Развожаев предложил президенту России Владимиру Путину создать в городе базу по разработке морских дронов.
Губернатор Севастополя предложил создать в городе базу по разработке морских дронов
  • РИА Новости

«Вместе с Агентством стратегических инициатив рассматривали, что Севастополь может сделать компетенции по разработке морских дронов — беспилотных аппаратов», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, большие компетенции в этом вопросе есть с советских времен, в частности у Приборостроительного морского завода города. Он предложил использовать для разработки и производства надводных и подводных аппаратов площадки Севморзавода и Севастопольского госуниверситета.

Ранее в концерне «Калашников» сообщили, что поставляют в армию разведывательные и ударные дроны.

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