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В Polymetal сообщили, что больше не рассматривают продажу российских активов

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Компания Polymetal, занимающаяся добычей серебра и золота, больше не рассматривает продажу российских активов. Об этом во время телеконференции с инвесторами заявил гендиректор Polymetal Виталий Несис.
В Polymetal сообщили, что больше не рассматривают продажу российских активов
  • Gettyimages.ru

«Продажа российских активов больше не рассматривается», — цитирует его ТАСС.

По словам Несиса, целью компании является поддержание акционерной стоимости, а оптимальным сценарием считается «разделение активов между двумя юрисдикциями».

Он добавил, что компания сейчас продаёт золото из России в ряд азиатских стран.

Несис также рассказал, что в Казахстане Polymetal продолжает продавать золото Национальному банку.

В июле стало известно, что крупнейший производитель первичного серебра и второй крупнейший производитель золота в России Polymetal рассматривает возможность продажи российских активов компании.

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