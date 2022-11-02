В Polymetal сообщили, что больше не рассматривают продажу российских активов

Компания Polymetal, занимающаяся добычей серебра и золота, больше не рассматривает продажу российских активов. Об этом во время телеконференции с инвесторами заявил гендиректор Polymetal Виталий Несис.

«Продажа российских активов больше не рассматривается», — цитирует его ТАСС.

По словам Несиса, целью компании является поддержание акционерной стоимости, а оптимальным сценарием считается «разделение активов между двумя юрисдикциями».

Он добавил, что компания сейчас продаёт золото из России в ряд азиатских стран.

Несис также рассказал, что в Казахстане Polymetal продолжает продавать золото Национальному банку.

В июле стало известно, что крупнейший производитель первичного серебра и второй крупнейший производитель золота в России Polymetal рассматривает возможность продажи российских активов компании.