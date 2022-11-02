В Polymetal сообщили, что больше не рассматривают продажу российских активов
- Gettyimages.ru
«Продажа российских активов больше не рассматривается», — цитирует его ТАСС.
По словам Несиса, целью компании является поддержание акционерной стоимости, а оптимальным сценарием считается «разделение активов между двумя юрисдикциями».
Он добавил, что компания сейчас продаёт золото из России в ряд азиатских стран.
Несис также рассказал, что в Казахстане Polymetal продолжает продавать золото Национальному банку.
В июле стало известно, что крупнейший производитель первичного серебра и второй крупнейший производитель золота в России Polymetal рассматривает возможность продажи российских активов компании.