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В Москве завели уголовное дело после того, как грузовик раздавил такси с людьми

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В Москве завели уголовное дело после аварии в центре города, в результате которой грузовик раздавил такси с людьми.
В Москве завели уголовное дело после того, как грузовик раздавил такси с людьми
  • РИА Новости

«По факту смертельного ДТП в Москве в районе дома 11 по улице 1905 года с участием КамАЗа, автомобиля такси и пассажирского автобуса... возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 264 УК России «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств», — говорится в Telegram «МВД Медиа».

Виновнику аварии грозит лишение свободы на срок от 8 до 15 лет с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до трёх лет.

Ранее в Москве на улице 1905 года самосвал на большой скорости врезался в такси, которое отъезжало от тротуара после того, как в него села пассажирка. В результате автомобиль зажало между грузовиком и стоящим на остановке автобусом. Водитель и пассажирка такси погибли на месте.

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