Запущенный с космодрома Плесецк российский военный спутник вышел на орбиту

В Минобороны России заявили, что запущенный с космодрома Плесецк российский военный спутник успешно вышел на орбиту.

«В расчётное время космический аппарат был выведен на целевую орбиту разгонным блоком «Фрегат» и принят на управление наземными средствами Космических войск Воздушно-космических сил», — цитирует заявление ведомства РИА Новости.

Уточняется, что со спутником установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь. Все его бортовые функционируют штатно.

Ранее сообщалось, что ВКС России провели пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с космодрома Плесецк.