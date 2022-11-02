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Запущенный с космодрома Плесецк российский военный спутник вышел на орбиту

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В Минобороны России заявили, что запущенный с космодрома Плесецк российский военный спутник успешно вышел на орбиту.
Запущенный с космодрома Плесецк российский военный спутник вышел на орбиту
  • РИА Новости

«В расчётное время космический аппарат был выведен на целевую орбиту разгонным блоком «Фрегат» и принят на управление наземными средствами Космических войск Воздушно-космических сил», — цитирует заявление ведомства РИА Новости.

Уточняется, что со спутником установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь. Все его бортовые функционируют штатно.

Ранее сообщалось, что ВКС России провели пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с космодрома Плесецк.

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