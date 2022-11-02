ВКС России провели пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с космодрома Плесецк.

«В среду, 2 ноября, в 09 часов 48 минут с государственного испытательного космодрома... Плесецк в Архангельской области боевыми расчётами космических войск ВКС проведён пуск ракеты-носителя среднего класса «Союз-2.1б», — сказано в заявлении российского Минобороны.

Отмечается, что ракета была запущена с военным спутником.

22 октября с космодрома Плесецк состоялся пуск ракеты-носителя «Союз-2.1в» с космическими аппаратами на борту.