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ВКС России провели пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с космодрома Плесецк

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ВКС России провели пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с космодрома Плесецк.
ВКС России провели пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с космодрома Плесецк
  • РИА Новости

«В среду, 2 ноября, в 09 часов 48 минут с государственного испытательного космодрома... Плесецк в Архангельской области боевыми расчётами космических войск ВКС проведён пуск ракеты-носителя среднего класса «Союз-2.1б», — сказано в заявлении российского Минобороны.

Отмечается, что ракета была запущена с военным спутником.

22 октября с космодрома Плесецк состоялся пуск ракеты-носителя «Союз-2.1в» с космическими аппаратами на борту.

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