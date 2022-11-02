Медведев назвал отморозками устраивающих диверсии и теракты в России
- РИА Новости
По его словам, на российской территории начали действовать диверсанты с Украины.
Медведев рассказал, что иностранные студенты вывели из строя несколько железнодорожных объектов в Уфе, поскольку не согласны с политикой России.
«То есть мы у себя этих уродов приняли, дали им возможность получить образование. В ответ — теракты и диверсии», — написал он.
Также он раскритиковал действия российских граждан, поджигающих военкоматы и разрушающих другие гособъекты.
Медведев напомнил также об убийстве украинскими террористами российских граждан на территории России.
«Насквозь отбитые мозги сейчас дело, увы, привычное. И вопрос даже не в конкретных отморозках, иностранных и «своих», — заявил он.
Также Медведев заявил, что в рамках нынешней российской Конституции мораторий на смертную казнь может быть преодолён в случае необходимости при изменении правовых позиций Конституционного суда России.