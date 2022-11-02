Врач Сафонова назвала самолечение одной из причин развития лекарственной аллергии

Врач клинической лабораторной диагностики Анна Сафонова рассказала о возможных причинах развития лекарственной аллергии.

«Развитию лекарственной аллергии у большого числа людей способствует постоянный рост потребления медикаментов, широкое распространение самолечения из-за доступности лекарств и возможности приобретать их без рецептов, недостаток информации о побочных действиях медикаментов», — заявила она в беседе с газетой «Известия».

По её словам, ещё одной причиной может быть содержание в некоторых пищевых продуктах антибиотиков и других препаратов, которые применяются для лечения и откорма скота.

Как уточнила Сафонова, лекарственная аллергия может развиться на любой препарат и при любом способе его применения.

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