Узнать больше

Врач Сафонова назвала самолечение одной из причин развития лекарственной аллергии

Короткая ссылка
Врач клинической лабораторной диагностики Анна Сафонова рассказала о возможных причинах развития лекарственной аллергии.
Врач Сафонова назвала самолечение одной из причин развития лекарственной аллергии
  • РИА Новости

«Развитию лекарственной аллергии у большого числа людей способствует постоянный рост потребления медикаментов, широкое распространение самолечения из-за доступности лекарств и возможности приобретать их без рецептов, недостаток информации о побочных действиях медикаментов», — заявила она в беседе с газетой «Известия».

По её словам, ещё одной причиной может быть содержание в некоторых пищевых продуктах антибиотиков и других препаратов, которые применяются для лечения и откорма скота.

Как уточнила Сафонова, лекарственная аллергия может развиться на любой препарат и при любом способе его применения.

Ранее врач-невролог, доктор медицинских наук Виктор Шахнович в беседе с Nation News рассказал о причинах боли в спине.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить