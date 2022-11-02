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В Новой Каховке рассказали о ситуации в городе

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Представитель администрации Новой Каховки Руслан Агаев рассказал о ситуации в городе.
В Новой Каховке рассказали о ситуации в городе
  • РИА Новости

В беседе с URA.RU он заявил, что жителей не будут принудительно эвакуировать.

«У нас таких указаний не было. О принудительной эвакуации речь не идёт. Мы рассказываем людям, куда они поедут, а дальше они сами принимают для себя решение о выезде», — сообщил Агаев.

По его словам, жителей отправляют в санатории Краснодарского края, где им в том числе помогут с получением жилищных сертификатов.

«Автобусы отправляются каждый день в 10:00 до Крыма. Они доезжают до Джанкоя, а далее людей переправляют поездом в Туапсе», — пояснил он.

Ранее заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов прокомментировал ситуацию в регионе.

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