Старовойт: пять человек пострадали при обстреле ВСУ села в Курской области
- РИА Новости
«Утром 2 ноября ВСУ обстреляли из артиллерии приграничное село Гуево Суджанского района. Пятеро пострадавших, среди них трое детей», — написал он в Telegram.
Пострадавшие были госпитализированы.
В результате обстрела несколько домов получили повреждения, включая местный продуктовый магазин.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал о проблемах с электроснабжением из-за обстрела со стороны ВСУ.