Старовойт: пять человек пострадали при обстреле ВСУ села в Курской области

Пять человек, в том числе трое детей, пострадали при обстреле ВСУ села в Курской области, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

РИА Новости

«Утром 2 ноября ВСУ обстреляли из артиллерии приграничное село Гуево Суджанского района. Пятеро пострадавших, среди них трое детей», — написал он в Telegram. Пострадавшие были госпитализированы. В результате обстрела несколько домов получили повреждения, включая местный продуктовый магазин. Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал о проблемах с электроснабжением из-за обстрела со стороны ВСУ.