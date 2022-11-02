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Старовойт: пять человек пострадали при обстреле ВСУ села в Курской области

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Пять человек, в том числе трое детей, пострадали при обстреле ВСУ села в Курской области, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.
Старовойт: пять человек пострадали при обстреле ВСУ села в Курской области
  • РИА Новости

«Утром 2 ноября ВСУ обстреляли из артиллерии приграничное село Гуево Суджанского района. Пятеро пострадавших, среди них трое детей», — написал он в Telegram.

Пострадавшие были госпитализированы.

В результате обстрела несколько домов получили повреждения, включая местный продуктовый магазин.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал о проблемах с электроснабжением из-за обстрела со стороны ВСУ.

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