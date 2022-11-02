Сенатор Нарусова сообщила о скором возвращении Ксении Собчак в Россию

Сенатор Людмила Нарусова подтвердила, что у Ксении Собчак есть гражданство Израиля. Она также добавила, что её дочь скоро вернётся в Россию.

РИА Новости

На вопрос РИА Новости, является ли информация о наличии у Собчак гражданства Израиля фейком, Нарусова ответила: «Почему? Нет. Конституция России разрешает двойное гражданство». Она добавила, что Ксения Собчак скоро вернётся в Россию. «Будет. Очень скоро», — ответила Нарусова на вопрос, будет ли Собчак возвращаться. 27 октября глава Департамента госбезопасности Литвы Дарюс Яунишкис заявил, что Собчак находится в республике и въехала по израильскому паспорту.