Сенатор Нарусова сообщила о скором возвращении Ксении Собчак в Россию
- РИА Новости
На вопрос РИА Новости, является ли информация о наличии у Собчак гражданства Израиля фейком, Нарусова ответила: «Почему? Нет. Конституция России разрешает двойное гражданство».
Она добавила, что Ксения Собчак скоро вернётся в Россию.
«Будет. Очень скоро», — ответила Нарусова на вопрос, будет ли Собчак возвращаться.
27 октября глава Департамента госбезопасности Литвы Дарюс Яунишкис заявил, что Собчак находится в республике и въехала по израильскому паспорту.