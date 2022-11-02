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Сенатор Нарусова сообщила о скором возвращении Ксении Собчак в Россию

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Сенатор Людмила Нарусова подтвердила, что у Ксении Собчак есть гражданство Израиля. Она также добавила, что её дочь скоро вернётся в Россию.
Сенатор Нарусова сообщила о скором возвращении Ксении Собчак в Россию
  • РИА Новости

На вопрос РИА Новости, является ли информация о наличии у Собчак гражданства Израиля фейком, Нарусова ответила: «Почему? Нет. Конституция России разрешает двойное гражданство».

Она добавила, что Ксения Собчак скоро вернётся в Россию.

«Будет. Очень скоро», — ответила Нарусова на вопрос, будет ли Собчак возвращаться.

27 октября глава Департамента госбезопасности Литвы Дарюс Яунишкис заявил, что Собчак находится в республике и въехала по израильскому паспорту.

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