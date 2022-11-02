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В аэропорту Иркутска у самолёта разрушились шасси во время посадки

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В аэропорту Иркутска произошло разрушение пневматических шасси при посадке самолёта.

Об этом сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

«Произошло разрушение пневматических шасси у самолёта при посадке. По предварительным данным, самолёт выполнял рейс из Душанбе в Иркутск», — цитирует агентство представителя пресс-службы.

Отмечается, что на борту были 83 пассажира и шесть членов экипажа, пострадавших нет.

По данным ТАСС, как минимум шесть самолётов, которые должны были выполнить посадку в Иркутске, направлены в Улан-Удэ.

Следственные органы начали доследственную проверку по факту инцидента.

23 октября в ГУ МЧС России по Иркутской области сообщили, что самолёт Су-30 в Иркутске потерпел крушение во время испытательного полёта. В результате погибли два пилота, жертв среди населения нет.

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