Власти Волгограда назвали причину крупной аварии в канализационном коллекторе

В администрации Волгограда назвали причину крупной аварии в канализационном коллекторе, в результате которой почти 200 тыс. человек остались без воды и отопления, а сточные воды залили несколько районов.

Как пишет РБК со ссылкой на Комитет по информационной политике Волгограда, причиной стало то, что в 1970-е годы в коллекторе были установлены металлические конструкции, а не бетонные.

Отмечается, что во время расчистки места повреждения выяснилось: канализационный коллектор на этом участке не соответствует данным топографической съёмки. По данным администрации, на участке были проложены вместо бетонных конструкций трубы из металла, который не предназначен для таких сетей.

«Установить причины такого исполнения не представляется возможным, так как данный коллектор выполнен в 70-е годы прошлого столетия», — заявили в комитете.

Ранее в двух районах Волгограда ввели режим чрезвычайной ситуации из-за прорыва канализационного коллектора.

Позже стало известно, что в Волгограде начали подачу воды в сеть после прорыва канализационного коллектора.