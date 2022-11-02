Узнать больше

Власти Волгограда назвали причину крупной аварии в канализационном коллекторе

Короткая ссылка
В администрации Волгограда назвали причину крупной аварии в канализационном коллекторе, в результате которой почти 200 тыс. человек остались без воды и отопления, а сточные воды залили несколько районов.
Власти Волгограда назвали причину крупной аварии в канализационном коллекторе
  • РИА Новости

Как пишет РБК со ссылкой на Комитет по информационной политике Волгограда, причиной стало то, что в 1970-е годы в коллекторе были установлены металлические конструкции, а не бетонные.

Отмечается, что во время расчистки места повреждения выяснилось: канализационный коллектор на этом участке не соответствует данным топографической съёмки. По данным администрации, на участке были проложены вместо бетонных конструкций трубы из металла, который не предназначен для таких сетей.

«Установить причины такого исполнения не представляется возможным, так как данный коллектор выполнен в 70-е годы прошлого столетия», — заявили в комитете.

Ранее в двух районах Волгограда ввели режим чрезвычайной ситуации из-за прорыва канализационного коллектора.

Позже стало известно, что в Волгограде начали подачу воды в сеть после прорыва канализационного коллектора.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить