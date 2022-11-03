Россияне назвали самые привлекательные профессии для подработки

Россияне в ходе опроса назвали профессии администратора, редактора и корректора одними из самых привлекательных профессий для подработки.

В рамках исследования сервиса по поиску работы «Работа.ру» и сервиса для работы с самозанятыми «Подработка» 19% респондентов ответили, что администратор является одной из самых привлекательных профессий для подработки. 13% отметили, что могли бы получать дополнительный доход в качестве редактора или корректора. 12% готовы зарабатывать дополнительные деньги, собирая заказы в магазинах.

11% считают, что для подработки подходит профессия водителя. Каждый десятый отметил работу курьера, а ещё 9% — профессию IT-специалиста.

8% рассказали, что их привлекает возможность преподавать и давать частные уроки. Ещё столько же выбрали работу с социальными сетями. По 7% респондентов отметили профессию графического дизайнера и строителя или разнорабочего.

В рамках опроса 68% респондентов рассказали, что хотели бы подрабатывать помимо основной деятельности, а 22% уже это делают. Каждый десятый не заинтересован в подработке.

Всего в исследовании приняли участие более 3 тыс. респондентов из всех регионов страны.