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ФСБ: готовившего диверсию в Крыму агента украинских спецслужб арестовали

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Готовившего диверсию на объекте энергетической инфраструктуры в Крыму агента украинских спецслужб арестовали.
ФСБ: готовившего диверсию в Крыму агента украинских спецслужб арестовали
  • РИА Новости

Об этом сообщили в пресс-службе управления ФСБ России по региону.

«Он арестован», — приводит сообщение РИА Новости.

Уточняется, что решением Киевского районного суда Симферополя задержанному избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца.

Ранее ФСБ России сообщила о предотвращении диверсии украинских спецслужб на объекте энергетической инфраструктуры в Крыму.

Был задержан гражданин Украины, у которого изъяли три взрывных устройства фугасного типа и схему расположения опор ЛЭП в одном из районов полуострова.

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