ФСБ: готовившего диверсию в Крыму агента украинских спецслужб арестовали

Готовившего диверсию на объекте энергетической инфраструктуры в Крыму агента украинских спецслужб арестовали.

Об этом сообщили в пресс-службе управления ФСБ России по региону.

«Он арестован», — приводит сообщение РИА Новости.

Уточняется, что решением Киевского районного суда Симферополя задержанному избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца.

Ранее ФСБ России сообщила о предотвращении диверсии украинских спецслужб на объекте энергетической инфраструктуры в Крыму.

Был задержан гражданин Украины, у которого изъяли три взрывных устройства фугасного типа и схему расположения опор ЛЭП в одном из районов полуострова.