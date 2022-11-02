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Кабмин утвердил стратегию развития строительной отрасли и ЖКХ до 2030 года

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Правительство России утвердило Стратегию развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства до 2030 года.
Кабмин утвердил стратегию развития строительной отрасли и ЖКХ до 2030 года
  • РИА Новости

Об этом сообщает пресс-служба кабинета министров.

«Развитие льготных ипотечных программ, цифровизация строительных процессов, сокращение административных процедур, а также обновление коммунальной инфраструктуры — эти и другие цели обозначены в Стратегии развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства до 2030 года», — говорится в сообщении.

В соответствии со стратегией в России к концу 2030 года суммарный десятилетний объём ввода жилья должен составить не менее 1 млрд кв. м.

Ранее президент России Владимир Путин поручил продлить действие нацпроекта «Жильё и городская среда» до 2030 года.

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