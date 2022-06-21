Путин поручил продлить действие нацпроекта «Жильё и городская среда» до 2030 года

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Президент России Владимир Путин поручил продлить действие нацпроекта «Жильё и городская среда» до 2030 года.
Путин поручил продлить действие нацпроекта «Жильё и городская среда» до 2030 года
  • kremlin.ru

В ходе заседания президиума Госсовета, посвящённого вопросам развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства, президент отметил, что комплекс задач в сфере строительства и ЖКХ, подходы к их реализации сформулированы в представленном проекте Стратегии развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства до 2030 года.

Он добавил, что «здесь же обозначены и меры с прогнозом до 2035 года».

«С учётом заложенных в этом стратегическом документе подходов следует продлить до 2030 года действие национального проекта «Жильё и городская среда», — цитирует его ТАСС.

Ранее Путин предложил запустить комплексную программу модернизации ЖКХ.

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