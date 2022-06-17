Путин предложил запустить комплексную программу модернизации ЖКХ

Российский президент Владимир Путин в ходе выступления на ПМЭФ предложил запустить комплексную программу модернизации жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ).

Он отметил, что сфера ЖКХ «хронически недоинвестирована, по оценкам, на 4,5 трлн рублей».

По словам президента, свыше 40% сети подлежит замене, «отсюда низкая эффективность и большие потери».

Он добавил, что ежегодно приходит в негодность порядка 3% сети, а заменяется на новое не более 2%. Президент объяснил, что «проблема из года в год усугубляется».

«Предлагаю консолидировать ресурсы и запустить комплексную программу модернизации ЖКХ, синхронизировать её с другими планами инфраструктурного развития и капитального ремонта жилого фонда», — сказал он.

Ранее Путин предложил запустить в России «промышленную ипотеку» под 5% годовых для предприятий.