РИА Новости: ФАС вынесла Собчак предупреждение за незаконную рекламу алкоголя в интернете
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Об этом сообщает РИА Новости, отмечая, что в распоряжении агентства имеется соответствующий документ.
Так, в одном из YouTube-каналов появилась реклама игристого вина, распространителем которой выступила индивидуальный предприниматель Ксения Анатольевна Собчак.
УФАС по Москве постановило назначить ей наказание в виде предупреждения.
Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов предложил запретить торговлю крепким алкоголем в микротаре.
Председатель Национального союза защиты прав потребителей (НСЗПП) Павел Шапкин в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с торговлей крепким алкоголем.