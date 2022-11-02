РИА Новости: ФАС вынесла Собчак предупреждение за незаконную рекламу алкоголя в интернете

Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Москве вынесло предупреждение Ксении Собчак за рекламу алкоголя в интернете с нарушением законодательства.

Об этом сообщает РИА Новости, отмечая, что в распоряжении агентства имеется соответствующий документ.

Так, в одном из YouTube-каналов появилась реклама игристого вина, распространителем которой выступила индивидуальный предприниматель Ксения Анатольевна Собчак.

УФАС по Москве постановило назначить ей наказание в виде предупреждения.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов предложил запретить торговлю крепким алкоголем в микротаре.

Председатель Национального союза защиты прав потребителей (НСЗПП) Павел Шапкин в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с торговлей крепким алкоголем.