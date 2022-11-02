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МИД России: предложения по запуску системы единых электронных виз подготовят до конца года

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Замглавы российского МИД Евгений Иванов заявил, что к концу года в России будут подготовлены предложения по запуску системы электронных виз.
МИД России: предложения по запуску системы единых электронных виз подготовят до конца года
  • РИА Новости

В интервью РИА Новости он рассказал, что в данный момент ведутся работы по модернизации консульских информационных систем и специализированного сайта российского МИД по оформлению единых электронных виз иностранным гражданам.

«Указанные работы планируется завершить к концу текущего года, после чего руководству страны будут представлены предложения о практическом запуске системы оформления единых электронных виз с сохранением полного перечня из 52 государств, гражданам которых оформляются единые электронные визы», — сообщил Иванов.

Ранее российский президент Владимир Путин поручил правительству вместе с МИД и другими ведомствами предоставить предложения по установлению безвизового режима для иностранцев, которые захотят посетить Россию в туристических целях или для участия в спортивных и культурных мероприятиях.

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