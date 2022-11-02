СК организовал проверку по факту загрязнения реки Томь нефтепродуктами
- РИА Новости
Об этом сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.
«В Томской области организована доследственная проверка по информации СМИ о нарушении правил обращения экологически опасных веществ и отходов», — говорится в сообщении.
Следователи установят обстоятельства инцидента.
Ранее глава Росприроднадзора Светлана Радионова заявила, что содержание нефтепродуктов в реке Томь в Томской области в некоторых точках превышено в 286 раз.
В пресс-службе прокуратуры Томской области назвали возможную причину загрязнения реки Томь нефтепродуктами.