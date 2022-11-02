СК организовал проверку по факту загрязнения реки Томь нефтепродуктами

Следствие организовало проверку по факту информации о загрязнении реки Томь нефтепродуктами.

Об этом сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.

«В Томской области организована доследственная проверка по информации СМИ о нарушении правил обращения экологически опасных веществ и отходов», — говорится в сообщении.

Следователи установят обстоятельства инцидента.

Ранее глава Росприроднадзора Светлана Радионова заявила, что содержание нефтепродуктов в реке Томь в Томской области в некоторых точках превышено в 286 раз.

В пресс-службе прокуратуры Томской области назвали возможную причину загрязнения реки Томь нефтепродуктами.