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СК организовал проверку по факту загрязнения реки Томь нефтепродуктами

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Следствие организовало проверку по факту информации о загрязнении реки Томь нефтепродуктами.
СК организовал проверку по факту загрязнения реки Томь нефтепродуктами
  • РИА Новости

Об этом сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.

«В Томской области организована доследственная проверка по информации СМИ о нарушении правил обращения экологически опасных веществ и отходов», — говорится в сообщении.

Следователи установят обстоятельства инцидента.

Ранее глава Росприроднадзора Светлана Радионова заявила, что содержание нефтепродуктов в реке Томь в Томской области в некоторых точках превышено в 286 раз.

В пресс-службе прокуратуры Томской области назвали возможную причину загрязнения реки Томь нефтепродуктами.

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