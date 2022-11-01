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В Росприроднадзоре заявили о превышении нормы нефтепродуктов в реке Томь в 286 раз

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Глава Росприроднадзора Светлана Радионова заявила, что содержание нефтепродуктов в реке Томь в Томской области в некоторых точках превышено в 286 раз.
В Росприроднадзоре заявили о превышении нормы нефтепродуктов в реке Томь в 286 раз
  • Gettyimages.ru
  • © James L. Amos

Об этом она написала в Telegram.

«К нам обратились жители Томской области: рядом с ЗАТО Северск река Томь стала похожа на тягучий мазут», — сообщила Радионова.

По её словам, инспекторы ведомства отправились на указанное людьми место, чтобы изучить информацию о загрязнении реки и береговой линии.

«Специалисты ЦЛАТИ взяли пробы воды — содержание нефтепродуктов в некоторых точках превышено до 286 раз», — отметила она.

Полученные данные специалисты передали в администрацию закрытого административно-территориального образования (ЗАТО) Северск для привлечения необходимых сил к ликвидации последствий нефтезагрязнения. Виновные в произошедшем пока не найдены.

Ранее в МЧС Красноярского края заявили, что более двух тонн нефтепродуктов разлилось в заполярном Норильске.

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