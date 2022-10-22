Более двух тонн нефтепродуктов разлилось в Норильске при перекачке из цистерны

В МЧС Красноярского края заявили, что более двух тонн нефтепродуктов разлилось в заполярном Норильске. Инцидент произошёл при перекачке из железнодорожной цистерны.

«В ЕДДС поступила информация о том, что в 13:45 мск при перекачке с железнодорожной цистерны произошёл разлив нефтепродукта порядка двух тонн», — цитирует заявление РИА Новости.

В ведомстве добавили, что угрозы попадания нефтепродуктов в водоёмы нет.

Силами норильской топливной компании место разлива обработано сорбентом.

Ранее сообщалось, что Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) уплатит штраф в размере 5,3 млрд рублей за разлив нефти в Чёрном море, который произошёл летом 2021 года.